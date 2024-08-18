В Ростовской области из-за атаки дронов вспыхнула нефтебаза

В Ростовской области (Российская Федерация) сегодня, 18 августа, в результате ударов беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева и РосСМИ.

По словам российского чиновника, на западе региона силы и средства этой ночью якобы "отразили атаку БПЛА самолетного типа".

Позже он написал в своем Telegram об еще одной "отбитой атаке" дронов, теперь уже на юго-востоке Ростовской области.

"В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных", - заявил губернатор.

Но впоследствии уточнил, что "в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено".

Между тем, в сети были обнародованы кадры с пожаром на нефтеобъектах. Российские медиа говорят, что пылает нефтебаза из-за удара дронов.

Добавим, как рассказал местный губернатор, предварительно из-за воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал, а подразделения пожарных возобновили тушение.

Пожары и взрывы на НПЗ в России

Ранее сообщалось, что 4 августа произошел сильный пожар у нефтебазы в Азове Ростовской области. Тогда огонь опрокинулся на склад.

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский рассказал, что беспилотники СБУ поразили уже более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.

В качестве примера, перед этим дроны успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в республике Адыгея в ночь на 20 июня. Также еще один нефтеобъект горел в Ростовской области в ночь на 18 июня. Согласно данным источника РБК-Украина, это также была спецоперация СБУ.