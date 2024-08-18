Россияне пытаются продвигаться на трех направлениях в Донецкой области, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 98 боевых столкновений. Враг сконцентрировал атаки на Покровском направлении, а также пытается продвигаться в районе Торецка и Лимана в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Государство-террорист в течение дня нанесло по территории Украины три ракетных удара с применением трех ракет, 64 авиаудара, сбросив при этом 58 управляемых авиабомб (КАБов).

Кроме того, захватчики задействовали для ударов 463 дрона-камикадзе и осуществили 2668 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов оружия.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции наших подразделений вблизи Волчанска и Липцов. В Волчанске еще продолжается бой.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более шестидесяти оккупантов, уничтожили танк, боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, 28 БПЛА, четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники.

Также были повреждены три артиллерийские системы, три автомобиля и шесть единиц спецтехники оккупанта.

На Купянском направлении враг атаковал позиции Сил обороны восемь раз. Возле населенных пунктов Берестовое и Стельмаховка подразделения Сил обороны отбили семь наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы. На данный момент продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении враг семь раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Спирного, Выемки и Переездного. Все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отбивали шесть попыток захватчиков продвинуться возле Часового Яра и Ивановского. Четыре атаки отбиты, продолжается два боестолкновения. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении россияне при поддержке авиации 14 раз атаковали наши позиции в районе Северного, Торецка и Железного - девять боестолкновений завершились. Боевые действия продолжаются еще в пяти локациях.

На Покровском направлении враг концентрирует максимальные усилия. В течение дня агрессор 35 раз атаковал в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. 20 атак украинские защитники уже отбили, еще 15 боестолкновений продолжаются.

Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 270 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен танк и шесть автомобилей. Также, украинские защитники нанесли существенные повреждения четырем артиллерийским системам, РСЗО, танку и 12 автомобилям противника.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отбили четыре вражеских попытки атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки. Сейчас продолжаются два боестолкновения. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении сегодня агрессор один раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Угледара. Украинские воины остановили атаку врага.

На Приднепровском направлении враг пытался реализовать одно штурмовое действие, которое не имело успеха. Потерь позиций не допущено.