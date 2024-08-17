РФ за сутки использовала почти 300 дронов для атак на Запорожскую область

Российские оккупанты в течение прошедших суток 401 раз нанесли удар по населенных пунктах Запорожской области. В частности, они применили сотни дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, 299 дронов разной модификации атаковали: Малокатериновку;

Беленькое;

Малышевку;

Приморское;

Гуляйполе;

Новоандреевку;

Новоданиловку;

Работино;

Малую Токмачку;

Малиновку;

Полтавку. Также, как добавил Федоров, было зафиксировано девять обстрелов Новоданиловки и Таврийского при помощи реактивных систем залпового огня. Глава областной военной администрации отметил, что было зафиксировано 93 артобстрела. Под ударами находились Ровное, Степногорск, Приморск, Гуляйполе, Новоандреевка, Новоданиловка, Работино, Малая Токмачка, Малиновка и Полтавка.