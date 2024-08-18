Украинский турист получил до 15 тысяч евро штрафа за "роспись" на Колизее в Италии

Девятнадцатилетний украинский турист решил оставить автограф на стенах Колизея. Однако итальянские правоохранители узнали об этом нарушении и оштрафовали юношу.

По данным издания, это был не первый случай, когда кто-то хотел увековечить свое имя на стенах Колизея. Однако выгравировать свое имя или имя своей девушки на Колизее, как и на любом другом памятнике, является противозаконным.

На этот раз это был 19-летний украинский турист, который оставил свои инициалы между входом в первое кольцо и атриума. Свидетель увидел эту сцену и известил охрану. Полиция сообщила юноше о правонарушении и оштрафовала.

Как отметило италийское издание, обычно данное преступление инкриминируют, как порчу и повреждение культурных ценностей, а за это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет и штраф до 15 000 евро.