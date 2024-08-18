"Азов" показал боевого робота "Лють 2.0" на вооружении бригады

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Азов ".

"Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой", - добавили в бригаде.

Военные объяснили, что украинский роботизированный дрон имеет пулеметное вооружение, до 20 км запаса хода, 3 дня автономной работы и 4 класс защиты.

Производство оружия в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Украина начала активно наращивать производство собственного оружия.

Отметим, что вчера президент Украины Владимир Зеленский показал оружие украинского производства, а также результаты его боевого применения.

Отметим также, что в Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности заявляли, что Украина может за год произвести более 3 млн. беспилотников.

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