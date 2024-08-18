"От кокаина до экстази". Венгр пытался заехать в Украину на набитом наркотиками автомобиле

Пограничники разоблачили гражданина Венгрии, который пытался ввезти в Украину целый набор наркотиков. Он прятал запрещенные вещества по всему салону авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

"Часть нашли в сумке для ноутбука, остальные - в технических полостях авто, включая воздушный фильтр. Теперь решается вопрос относительно уголовного производства, проинформированы сотрудники СБУ", - пояснили в службе.

По данным ГПСУ, мужчина пытался провезти в Украину целый набор наркотиков: кокаин, мефедрон, экстази и каннабис.

Напомним, ранее в этом месяце в Украине уничтожили более тонны контрабандного героина более чем на 2 миллиарда гривен.

Сотрудники СБУ показали, как сожгли героин, который еще в январе 2021 года был конфискован у контрабандистов.

Кроме того, еще в конце прошлого года в Украине был разоблачен действовавший в нескольких регионах страны наркосиндикат. Годовая прибыль преступной организации составляла более 100 миллионов гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.