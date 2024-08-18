Украинская авиация уничтожила еще один мост в Курской области (видео)

Украинская авиация уничтожила уже второй мост в Курской области из-за реки Сейм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

По его словам, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей. Это будет иметь большое влияние на врага, ведь лишает его логистических способностей.

"В очередной раз спасибо летчикам за профессионализм и результат! Итого – к победе", - написал Олещук.

Напомним, сегодня утром россияне начали жаловаться, что украинские войска якобы уничтожили мост через реку Сейм возле села Зване в Курской области.

Что предшествовало

В прошлую пятницу россияне заявили об уничтожении одного из мостов через реку Сейм возле села Глушково в Курской области. Это была одна из важнейших логистических артерий россиян. В то же время, оккупанты заявили, что Украина применила "несколько американских ракет HIMARS" для уничтожения моста.

В то время они также начали заявлять об обстреле еще одного моста в селе Зване. Однако подтверждений этому не последовало.

Впоследствии командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал видео уничтожения моста возле Глушкового. Он рассказал, что в операции в Курской области участвует и украинская авиация.

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