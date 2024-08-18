Войска РФ совершили массированную атаку в направлении Торецка: какие потери врага
Российские оккупанты утром 18 августа совершили массированную атаку в направлении Торецка Донецкой области. Силы обороны Украины остановили штурм и нанесли врагу потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Сегодня утром противник совершил массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области. Российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции украинских войск и продвинуться в сторону Торецка.
Силы обороны остановили вражескую атаку, потери позиций не допущены.
По данным Генштаба, в ходе бои украинские бойцы уничтожили 10 единиц вражеской техники и обезврежены 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно.
"Спасибо украинским защитникам за мужество, стойкость и профессионализм", - добавляют в Генштабе ВСУ.
скриншот deepstatemap.live
Ситуация на фронте
Самым горячим направлением на фронте остается Покровский. Однако за последнее время увеличилось количество вражеских атак на Торецком и Лиманском направлениях.
На фронте за последние сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. Из них на Покровском направлении - 46, на Лиманском - 24, Торецком - 19.
При этом украинские силы продолжают наступательную операцию в Курской области. Украина смогла взять под контроль десятки населенных пунктов. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении еще одного моста в Курской области. Командующий Николай Олещук показал видео боевой работы украинской авиации.
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