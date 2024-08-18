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Войска РФ совершили массированную атаку в направлении Торецка: какие потери врага

Торецк, Воскресенье 18 августа 2024 12:38
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Войска РФ совершили массированную атаку в направлении Торецка: какие потери врага Фото: россияне совершили массированную атаку в сторону Торецка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром 18 августа совершили массированную атаку в направлении Торецка Донецкой области. Силы обороны Украины остановили штурм и нанесли врагу потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Сегодня утром противник совершил массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области. Российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции украинских войск и продвинуться в сторону Торецка.

Силы обороны остановили вражескую атаку, потери позиций не допущены.

По данным Генштаба, в ходе бои украинские бойцы уничтожили 10 единиц вражеской техники и обезврежены 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно.

"Спасибо украинским защитникам за мужество, стойкость и профессионализм", - добавляют в Генштабе ВСУ.

Войска РФ совершили массированную атаку в направлении Торецка: какие потери врага

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте

Самым горячим направлением на фронте остается Покровский. Однако за последнее время увеличилось количество вражеских атак на Торецком и Лиманском направлениях.

На фронте за последние сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. Из них на Покровском направлении - 46, на Лиманском - 24, Торецком - 19.

При этом украинские силы продолжают наступательную операцию в Курской области. Украина смогла взять под контроль десятки населенных пунктов. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении еще одного моста в Курской области. Командующий Николай Олещук показал видео боевой работы украинской авиации.

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