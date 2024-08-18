Войска РФ совершили массированную атаку в направлении Торецка: какие потери врага

Российские оккупанты утром 18 августа совершили массированную атаку в направлении Торецка Донецкой области. Силы обороны Украины остановили штурм и нанесли врагу потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Сегодня утром противник совершил массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области. Российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции украинских войск и продвинуться в сторону Торецка.

Силы обороны остановили вражескую атаку, потери позиций не допущены.

По данным Генштаба, в ходе бои украинские бойцы уничтожили 10 единиц вражеской техники и обезврежены 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно.

"Спасибо украинским защитникам за мужество, стойкость и профессионализм", - добавляют в Генштабе ВСУ.

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