ua en ru
Сб, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне восполняют потери солдат алкоголиками и нарушителями дисциплины, - АТЕШ

Суббота 17 августа 2024 02:02
UA EN RU
Россияне восполняют потери солдат алкоголиками и нарушителями дисциплины, - АТЕШ Фото: российское командование отправляет в бой алкоголиков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В городе Красногоровка Донецкой области россияне вынуждены компенсировать недостаток личного состава алкоголиками и нарушителями дисциплины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

По данным агента, на Донецком направлении для обороны позиций бригады, захватчики вынужденно набирают людей из числа алкоголиков и нарушителей дисциплины.

Фактически любой военнослужащий от рядового до офицера за появление в Красногоровке в неопрятном виде, автоматически будет отправлен в штурмовые отряды. Манипулировать этим любит военная полиция, которая даже в условном тылу может придраться за небритость.

"Пока на этом направлении ждали подкрепления, чтобы закрыть имеющуюся дыру, личный состав в приказном порядке начали отправлять партиями на попытку закрыть дыры на Курском направлении", - сообщают в "АТЕШ".

Деятельность украинских партизан

По данным партизан, на днях российская армия начала перебрасывать военных в Курскую область из числа резервов, которыми готовились усилить атаки на Покровском направлении в Донецкой области.

Также военное командование РФ отправляет курсантов российских вузов на войну в Украину для получения боевого опыта.

Тем временем в Воронеже агенты "АТЕШ" обнаружили комплекс ПВО "Панцирь-С".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
партизаны Война России против Украины
NEWS
Надолго ли ВСУ зашли в Курскую область: мнение эксперта
Надолго ли ВСУ зашли в Курскую область: мнение эксперта
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении