Россияне восполняют потери солдат алкоголиками и нарушителями дисциплины, - АТЕШ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

По данным агента, на Донецком направлении для обороны позиций бригады, захватчики вынужденно набирают людей из числа алкоголиков и нарушителей дисциплины.

Фактически любой военнослужащий от рядового до офицера за появление в Красногоровке в неопрятном виде, автоматически будет отправлен в штурмовые отряды. Манипулировать этим любит военная полиция, которая даже в условном тылу может придраться за небритость.

"Пока на этом направлении ждали подкрепления, чтобы закрыть имеющуюся дыру, личный состав в приказном порядке начали отправлять партиями на попытку закрыть дыры на Курском направлении", - сообщают в "АТЕШ".