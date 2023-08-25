ГУР провело операцию в Крыму, а США ввели новые санкции против РФ: новости за 24 августа

Вчера, 24 августа 2023 года, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели спецоперацию в Крыму. А Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России.
РБК-Украина собрала главные новости за 24 августа.
Война России против Украины: последние новости
В Крыму развесили флаг Украины. Разведка показала видео спецоперации на полуострове
В ходе спецоперации украинские разведчики высадились на территории Крыма и вывесили флаг Украины.
Вчера ночью в Крыму состоялась операция ГУР при поддержке ВМС. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк.
"Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Также в украинском Крыму снова взвился государственный флаг", - сказано в сообщении.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские разведчики провели спецоперацию в Крыму. Однако говорить об освобождении полуострова пока рано.
США ввели новые санкции против России: под ограничение попал лагерь "Артек"
Соединенные Штаты Америки вчера, 24 августа, ввели новые ограничения против России. Под санкции оказались 11 физических лиц и детский лагерь "Артек".
Кто попал под ограничение
Также США ввели санкции против Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек". Под ограничения также попал общественный фонд имени Ахмата Кадырова.
Падение самолета Пригожина: Пентагон считает версию с ПВО неточной
США считают, что версия сбития самолета основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина системой противовоздушной обороны является неточной.
Пресс-секретарь Пентагона США Пэт Райдер прокомментировал данные о том, что самолет Пригожина был сбит ракетами класса "земля-воздух".
"Мы считаем эту информацию неточной", - заявил Райдер.
По словам спикера Пентагона, США все еще продолжают оценивать ситуацию и дополнительной информации о причинах авиакатастрофы пока нет.
"Очевидно, что мы знаем, что у группы "Вагнера" много щупалец, некоторые из них военные, некоторые криминальные в Африке. Я не думаю, что кто-то будет сбрасывать со счетов опасность этой группы или ее остатков", - подчеркнул бригадный генерал.
Кроме "Триумфа" в Крыму вчера были повреждены три российских С-300 в Херсонской области, - Гуменюк
В среду был уничтожен не только российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" в Крыму. Еще три вражеских пусковых установки С-300 были уничтожены или повреждены в Херсонской области.
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что комплекс С-400 - это мощное средство противовоздушной обороны, которого теперь враг лишен. При этом это не единственное средство защиты оккупантов.
"Они (россияне - ред.) еще имеют много оружия, которое нам придется уничтожать. Поэтому сезон хлопка продолжается. Мы провозглашали его еще тогда, когда они ожидали курортный сезон. И поскольку погода позволяет, мы будем продолжать засевать хлопок", - сказала пресс-секретарь.
Гуменюк добавила, что пока рано подводить итоги, ведь впереди много работы.
Праздник свободных и сильных людей. Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Он поблагодарил каждого, кто обеспечивает нашу победу.
"Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости - независимости Украины. Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это - независимая Украина", - сказал он.
Зеленский отметил, что в большой войне нет маленьких, ненужных или неважных дел.
Он поблагодарил воинов, ставших на защиту Украины, а также семьи, которые воспитали в своих детях любовь к Украине и отвагу защищать ее.
Ракеты для ЗРК Patriot и не только. Германия передала Украине новый пакет помощи
Германия вчера, 24 августа, отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди прочего в него вошли ракеты для ЗРК Patriot.
В новый пакет помощи вошли:
Германия также сообщила, что запланировала в будущем передать Украине:
В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.
Зеленский подтвердил, что Норвегия согласилась передать Украину F-16
Норвегия пообещала предоставить Украину истребители F-16. Точное количество пока неизвестно.
"У нас три страны, которые согласились передать Украине после тренировки F-16 - Дания, Нидерланды, Норвегия. Мы очень благодарны этим трем государствам", - рассказал президент Владимир Зеленский.
Он поблагодарил главу норвежского правительства за важное и историческое решение поставить самолеты для украинских военных.
При этом президент поблагодарил США, поскольку F-16 разработали именно там.
Удар по Днепру в январе 2023 года. СБУ выяснила имена всех причастных военных РФ
Служба Безопасности Украины выяснила имена всех военнослужащих полка, уничтожившего здание в Днепре в январе 2023 года.
По словам заместителя главы СБУ Сергея Наумюка, удалось идентифицировать имена военнослужащих 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ.
"Установить удалось командира, начальника штаба, штурманов и даже инженера. Командиру полка Олегу Тимошину уже объявлено подозрение", - сказал Наумюк.
Он отметил, что почти всем россиянам из списка грозит пожизненное заключение.
Залужный сказал США, что Украина на пороге прорыва фронта, - WSJ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал официальным представителям США, что украинские силы находятся на пороге прорыва.
Как пишет издание, официальные лица США и Украины в течение нескольких недель вели интенсивные дебаты относительно стратегии и тактики контрнаступления ВСУ. В частности американцы призвали украинцев сосредоточить свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону России и выйти к Азовскому морю.
В США считают, что объем военной техники, которая была передана Украине, достаточен для контрнаступления и вряд ли останется на том же уровне в 2024 году.
Как рассказал неназванный американский чиновник, во время одного из разговоров с американцами Залужный ответил: "Вы не понимаете природу этого конфликта". В то же время он заявил, что сейчас украинские войска находятся на пороге прорыва, однако не уточнил детали.
Без осадков, на юге температура прогреется до +32: погода на сегодня
Сегодня, 25 августа, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. На юге, в Прикарпатье и Закарпатье воздух прогреется до +32 градусов.
"Облачно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17, на побережье морей до 22; днем 23-28, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 27-32", - пишет Украинский гидрометеорологический центр.
Температура:
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