В Москве знали об операции ВСУ в Курской области, но не смогли подготовиться, - The Guardian

Российское военное командование предвидело операцию ВСУ в Курской области и в течение нескольких месяцев разрабатывало планы по ее предотвращению. Документы были изъяты на оставленных российских позициях в регионе.

Как отмечается в материале, раскрытие информации делает смятение среди российских войск после наступления Украины в начале августа еще более постыдным.

Документы, предоставленные The Guardian, также раскрывают обеспокоенность России моральным духом в войсках в Курской области.

Документы российских МВД, ФСБ и армии

В конце августа The Guardian встретилась с украинской группой спецназа, которая изъяла документы и вернулась в Украину. Группа получила документы российского МВД, ФСБ и армии из зданий в Курской области, а затем предоставила подборку для просмотра и фотографирования.

Некоторые из документов представляют собой распечатанные приказы, разосланные различным подразделениям, а другие - рукописные журналы, фиксирующие события и проблемы на определенных позициях. Самые ранние записи датированы концом 2023 года, а самые последние документы - за шесть недель до того, как Украина начала наступление в Курской области 6 августа.

Большинство документов поступило из подразделений 488-го гвардейского мотострелкового полка России, в частности, из второй роты его 17-го батальона.

В записи от 4 января говорилось о "потенциале прорыва на государственной границе" украинских вооруженных групп и был отдан приказ об усилении подготовки к отражению любого нападения. 19 февраля командиры подразделений были предупреждены об украинских планах "быстрого продвижения из Сумской области на территорию России на глубину до 80 км для создания четырехдневного "коридора" перед прибытием основных подразделений украинской армии на бронетехнике".

В середине марта подразделениям на границе было приказано усилить оборонительные рубежи и "организовать дополнительные учения по руководству подразделениями и опорными пунктами по правильной организации обороны" в рамках подготовки к украинскому наступлению через границу.

В середине июня появилось более конкретное предупреждение об украинских планах "в направлении Юнаковка-Суджа, с целью взять Суджу под контроль", что действительно произошло в августе. Также было предсказано, что Украина попытается уничтожить мост через реку Сейм, чтобы нарушить российские линии снабжения в регионе, что также произошло позже. В июньском документе жаловались, что российские части, размещенные на фронте, "в среднем укомплектованы только на 60-70% и в основном состоят из резервов со слабой подготовкой".

Когда 6 августа украинская атака началась, многие российские солдаты покинули свои позиции, и в течение недели Украина полностью взяла под контроль Суджу. "Они сбежали, даже не эвакуировав и не уничтожив свои документы", - сказал член группы специальных операций, изъявший файлы.

Во время хаотичного отступления Москвы украинские войска захватили сотни российских солдат, многие из которых были призывниками, от которых обычно не ждут участия в боях. Родители одного из призывников из второй роты, упомянутого в документах, записали в августе слезливое видеообращение, назвав его своим 22-летним сыном Вадимом Копыловым, заявив, что он был взят в плен недалеко от Суджи, и призвав российские власти обменять его.

Документы дают представление о российской тактике за последний год, в одном случае говорится о необходимости создания ложных траншей и позиций, чтобы сбить с толку украинские разведывательные беспилотники. "Необходимо создать модели танков, бронетехники и артиллерийских установок, а также манекены солдат, и их следует периодически перемещать", - говорится в одном из приказов.

Командирам подразделений даны указания обеспечить ежедневное навязывание солдатам российских государственных СМИ для поддержания их "психологического состояния".