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США на следующей неделе могут объявить большой пакет военной помощи Украине, - CNN

Вашингтон, Пятница 20 сентября 2024 22:42
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США на следующей неделе могут объявить большой пакет военной помощи Украине, - CNN Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки планируют уже на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине. Но поставки вооружений могут задержаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Издание напоминает, что у США осталось 5,9 миллиарда долларов в рамках президентских полномочий на сокращение вооружений для Украины. Срок действия средств истекает в конце финансового года - менее чем через две недели.

По данным СNN, в новый пакет, вероятно, войдет артиллерия, средства ПВО и боеприпасы. Его общая стоимость может быть выше тех пакетов, которые объявили в последние несколько месяцев. Туда входило вооружение на примерно 200 млн долларов.

Ранее журналисты сообщали, что США предоставляют Украине пакеты военной помощи меньшей стоимости, поскольку запасы оружия и техники, которые Пентагон готов отправить из своих собственных запасов, сократились.

Но, столкнувшись с возможностью истечения срока действия средств, США теперь могут применить другой подход - объявить о крупных пакетах военной помощи, на доставку которых уйдут месяцы.

Пентагон уже призывал Конгресс продлить срок использования средств. Но в среду, 18 сентября, Палата представителей не смогла принять соответствующую резолюцию.

"Мы намерены использовать каждый доллар и цент этих средств", - отмечала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Что предшествовало

Напомним, США продолжают оказывать военную помощь Украине для обороны от российских оккупантов.

15 сентября советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан отмечал, что его страна работает над новым пакетом военной помощи Украине. Его планируется объявить до конца сентября.

К слову, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит США. Там у него запланирована встреча с американским коллегой Джо Байденом.

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