США на следующей неделе могут объявить большой пакет военной помощи Украине, - CNN

Соединенные Штаты Америки планируют уже на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине. Но поставки вооружений могут задержаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN .

Издание напоминает, что у США осталось 5,9 миллиарда долларов в рамках президентских полномочий на сокращение вооружений для Украины. Срок действия средств истекает в конце финансового года - менее чем через две недели.

По данным СNN, в новый пакет, вероятно, войдет артиллерия, средства ПВО и боеприпасы. Его общая стоимость может быть выше тех пакетов, которые объявили в последние несколько месяцев. Туда входило вооружение на примерно 200 млн долларов.

Ранее журналисты сообщали, что США предоставляют Украине пакеты военной помощи меньшей стоимости, поскольку запасы оружия и техники, которые Пентагон готов отправить из своих собственных запасов, сократились.

Но, столкнувшись с возможностью истечения срока действия средств, США теперь могут применить другой подход - объявить о крупных пакетах военной помощи, на доставку которых уйдут месяцы.

Пентагон уже призывал Конгресс продлить срок использования средств. Но в среду, 18 сентября, Палата представителей не смогла принять соответствующую резолюцию.

"Мы намерены использовать каждый доллар и цент этих средств", - отмечала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.