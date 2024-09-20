Военным и госслужащим запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах, - СНБО
Военным и госслужащим запретили использовать Telegram на служебных устройствах. Но есть и исключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СНБО.
"Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Представители Сил обороны, принимавшие участие в заседании, отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.
"С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установления и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - добавили участники.
Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.
"Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram - это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", - заявил во время заседания глава ГУР Кирилл Буданов.
Что этому предшествовало
Еще в августе РБК-Украина писало о том, что в Украине изучали варианты блокировки Telegram. При этом радикальные способы отказа от использования мессенджера тогда не упоминались.
Новый виток дисскусии о возможном запрете Telegram начался после того, как основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции.
Добавим, что буквально в начале сентября глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины.
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