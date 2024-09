Глава Еврокомиссии приехала в Украину

"Мой восьмой визит в Киев приходится на скоро начинающийся отопительный сезон, а Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру", - написала она.

По ее словам, страны ЕС помогут Украине в ее смелых усилиях.

"Я приезжаю сюда, чтобы обсудить поддержку Европы. От готовности к зиме до обороны, от присоединения и прогресса по кредитам G7", - добавила глава Европейской комиссии.

My 8th visit to Kyiv comes as the

heating season starts soon, and Russia keeps targeting energy infrastructure.



We will help Ukraine in its brave efforts.



I come here to discuss Europe’s support.



From winter preparedness to defence, to accession and progress on the G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0