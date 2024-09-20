Энергетика и защита. Зеленский рассказал, на что пойдут 35 млрд евро от Еврокомиссии

Объявленные сегодня, 20 сентября, 35 млрд евро (39,05 млрд долларов) прежде всего будут потрачены на энергетический сектор Украины и защиту. В частности часть средств пойдет на отечественное производство оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время совместного брифинга с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Эти 35 млрд мы будем тратить прежде всего на энергетику, на защиту. Также на бомбоубежища для детей в школах, садиках, университетах. Это большой для нас дефицит", - заявил президент.

По словам Зеленского, часть средств потратят и на вооружение, но прежде всего отечественного производства. Речь идет о ракетах и дронах, которые дешевле, чем у партнеров.

"Но мы благодарны нашим партнерам за то качественное оружие, которое они вводят. И поэтому часть этих средств мы готовы тратить прежде всего на противовоздушную оборону, которая производится не в нашем государстве", - отметил Зеленский.

Что предшествовало

В ходе сегодняшнего визита в Киев Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейская комиссия, в рамках обязательств "Большой семерки" (G7) предоставит Украине кредит на 35 млрд евро.

Как сообщало ранее Financial Times, средства будут взяты из будущей прибыли от замороженных активов российского Центробанка.