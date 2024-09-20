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​Правительство Норвегии предлагает увеличить помощь Украине

Норвегия, Пятница 20 сентября 2024 17:12
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​Правительство Норвегии предлагает увеличить помощь Украине Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Норвегии предложило увеличить помощь Украине на 5 млрд норвежских крон (около 430 млн евро) в этом году и предоставлять не менее 15 млрд норвежских крон (около 1,3 млрд евро) в год до 2030 года.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Panorama Nyheter.

По его словам, в целом правительство предложило увеличить рамки программы Нансена в поддержку Украины до 135 млрд норвежских крон (11,5 млрд евро).

Программу также хотят продлить на три года - с 2027 до 2030 года.

"Мы предложили ввести нижний предел для нашей поддержки Украины, где 15 млрд норвежских крон будут составлять основу поддержки ежегодно, вместо потолка в 75 млрд норвежских крон для всей программы", - пояснил Стере.

Он отметил, что это позволит в случае необходимости увеличивать помощь Украине и дважды в год будет возможность пересмотреть вопросы дополнительных ассигнований.

Стере добавил, что невозможно спрогнозировать, что произойдет в ближайшем будущем, поэтому важно, чтобы программа поддержки была гибкой - если, например, потребуется сосредоточиться на восстановлении, то средства направят на это направление.

Помощь Украине от Норвегии

Напомним, в апреле стало известно, что Норвегия за последние месяцы предоставила Украине военную помощь на 90 млн евро.

При этом в июне Норвегия выделила 1,1 млрд крон (около 74 млн долларов) на восстановление энергетических объектов в Украине, которые были повреждены в результате российских ударов.

В сентябре стало известно, что Норвегия передаст Международному фонду для Украины 570 млн. норвежских крон (48,28 млн евро). Средства потратят на закупку беспилотников и систем противовоздушной обороны для украинских военных.

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