Зеленский обновил состав Ставки
Президент Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего. Вывел из нее бывшего главу Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрия Кулебу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой указ президента.
В соответствии с указом, в персональный состав Ставки были введены:
- вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба;
- министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;
- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.
В то же время внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин утвержден в персональном составе Ставки.
В частности бывший глава МИД Дмитрий Кулеба был исключен из состава Ставки.
Кадровые изменения
Первая неделя этого месяца началась с многочисленных кадровых перестановок в Кабинете министров. Как пример, парламент поддержал назначение Ольги Стефанишиной главой Министерства юстиции Украины, а Андрея Сибиги – новым главой МИД. Герман Сметанин, в свою очередь, занял должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
13 сентября Зеленский также подписал указ об изменении состава Совета национальной безопасности Украины (СНБО).
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