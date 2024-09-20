Зеленский обновил состав Ставки

Президент Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего. Вывел из нее бывшего главу Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрия Кулебу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой указ президента.

В соответствии с указом, в персональный состав Ставки были введены:

вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба ;

; министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ;

; министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

В то же время внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин утвержден в персональном составе Ставки.

В частности бывший глава МИД Дмитрий Кулеба был исключен из состава Ставки.

Кадровые изменения

Первая неделя этого месяца началась с многочисленных кадровых перестановок в Кабинете министров. Как пример, парламент поддержал назначение Ольги Стефанишиной главой Министерства юстиции Украины, а Андрея Сибиги – новым главой МИД. Герман Сметанин, в свою очередь, занял должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

13 сентября Зеленский также подписал указ об изменении состава Совета национальной безопасности Украины (СНБО).