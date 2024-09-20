Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 млрд евро, - Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 млрд евро. Киев получит его в рамках обязательств G7.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ее комментарий во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Непрекращающиеся атаки России означают, что Украине нужна постоянная поддержка ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств G7", - написала она в Twitter.

По словам фон дер Ляйен, это еще один крупный вклад ЕС в восстановление Украины.

Кредит будет передан в госбюджет

Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, фон дер Ляйен призналась, что рада объявить о решении Еврокомиссии принять предложения, которые дадут возможность ЕС предоставить Украине кредит в размере 35 млрд евро из пакета, о котором договорилась G7.

"Мы уверены, что мы можем очень быстро этот заем Украине предоставить. Кредит, который поддерживается доходами от обездвиженных российских активов. Он будет передан непосредственно в ваш государственный бюджет", - сказала она.

По мнению фон дер Ляйен, это улучшит макрофинансовую стабильность Украины и предоставит значительную фискальную поддержку.

"Вы будете решать, как лучше использовать эти средства, вы получите максимальную гибкость, чтобы обеспечивать ваши потребности, это освободит больше национальных ресурсов, чтобы усилить вашу военную способность", - перечислила она.