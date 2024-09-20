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Умеров уволил двух замов Буданова, на этом "чистки" в Минобороны не закончатся

Пятница 20 сентября 2024 16:57
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Умеров уволил двух замов Буданова, на этом "чистки" в Минобороны не закончатся Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Кава

Министр обороны Рустем Умеров планирует уволить почти всех своих заместителей. Вероятная причина – их неэффективность на занимаемых должностях.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Силах обороны.

Собеседник издания также подтвердил ранее опубликованную в СМИ информацию об увольнении двух заместителей руководителя Главного управления разведки МО Кирилла Буданова.

Однако по его словам, речь об увольнении самого Буданова не идет, этот вопрос не рассматривается.

Что предшествовало

Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова - Виктора Зайцева и Игоря Остапенко и вывел их в распоряжение.

Однако официально об этом пока не объявлялось. Следует отметить, что право увольнять заместителей начальника ГУР принадлежат министру обороны, а тот подчиняется президенту.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму.

Детальнее о перестановках в Кабинете министров - в материале РБК-Украина.

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Кирилл Буданов ГУР Рустем Умеров
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