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Франция завершила обучение первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet

Пятница 20 сентября 2024 15:35
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Франция завершила обучение первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet Фото: украинских пилотов обучили управлению Alphajet во Франции (x.com/EtatMajorFR)
Автор: Иван Носальский

Французские инструкторы обучают украинских пилотов управлению самолетами Alphajet. Тренировки первой группы украинцев уже завершились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Франции в Twitter.

"Франция только что завершила подготовку первой группы украинских пилотов на Alphajet", - сказано в сообщении ВС Франции.

Фото: украинских пилотов во Франции обучали на Alphajet (x.com/EtatMajorFR)

Там уточнили, что обучение украинских пилотов во Франции началось с марта этого года для удовлетворения оперативных потребностей Украины.

Самолеты Alphajet

Стоит заметить, что Alphajet - это учебно-тренировочные самолеты. Их максимальная скорость составляет более тысячи километров в час, а дальность полета - 3000 километров. Такой самолет есть у ряда европейских стран.

Как стало известно в апреле, 10 украинских летчиков прибыло во Францию для обучения. В частности, их учат на самолетах Alphajet. Часть из 10 вышеупомянутых украинских пилотов до этого обучали английскому языку в Британии.

Планировалось, что тренировки продлятся шесть месяцев и будут включать обучение ближнему воздушному сражению, дистанционному сражению с использованием радаров, наземной атаке. Всего речь шла о 80 часах полета.

В СМИ также появлялась информация, что Alphajet, на которых летают украинские летчики, оснащены такой же панелью приборов, как и в F-16.

К слову, ранее издание Le Monde писало, что за два года Франция планирует подготовить 26 украинских пилотов.

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