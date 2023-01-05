Франция пообещала танки для ВСУ, а Буданов рассказал о болезни Путина: новости за 4 января

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому начать поставки легких танков AMX-10RC для ВСУ. Тем временем начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что российский диктатор Владимир Путин серьезно болен.

Более детально о том, что произошло в среду, 4 января, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Макрон пообещал Зеленскому передать легкие боевые танки Украине

Франция передаст Украине легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы против российской агрессии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.

При этом он не рассказал подробности об объемах и сроках запланированных поставок.

Война в Украине закончится до смерти Путина, - Буданов

Президент России Владимир Путин очень болен, он болеет раком долго и серьезно, однако увидеть победу Украины в войне, которую начала Россия, он успеет еще до своей смерти, отметил начальник ГУР Кирилл Буданов.

"Мы просто знаем это - от людей, источников", - сказал начальник разведки, вероятно говоря о людях, приближенных к российскому диктатору.

ВСУ обстреляли оккупационную комендатуру в Васильевке: потери могут достигать нескольких десятков

Украинские военные ударили по оккупационной военной комендатуре во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.

"Вражеская военная комендатура в Васильевке - все. Оккупанты жалуются, что сегодня наши защитники на Запорожском направлении "прожарили" военную комендатуру в городе Васильевка. Говорят, что количество "двухсотых" и "трехсотых" достигает нескольких десятков", - написал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Россия могла переключиться с Бахмута на Соледар: WSJ узнало причину

Россия начала перебрасывать свои основные наступательные силы из-под Бахмута ближе к Соледару на фоне мощного сопротивления украинских защитников.

По информации WSJ, высокопоставленные украинские военные считают, что оккупанты, отчаявшись добиться результата под Бахмутом, решили прощупать оборону ВСУ под Соледаром - они стремятся объявить о своей победе хотя-бы там.

Байден подтвердил намерения США передать Украине БМП Bradley

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что Белый дом рассматривает возможность отправки боевых машин Bradley в Украину.

"Да", - сказал Байден журналистам на летном поле в Кентукки, когда его спросили, рассматривается ли возможность передачи Украине боевых машин Bradley.

США готовят новый пакет помощи Украине. В него могут войти дополнительные HIMARS

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине. В него могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.