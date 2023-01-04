Россия могла переключиться с Бахмута на Соледар: WSJ узнало причину

Россия начала перебрасывать свои основные наступательные силы из-под Бахмута ближе с Соледару на фоне мощного сопротивления украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как отмечает издание, россияне ослабили свое наступление на Бахмут и начали концентрировать больше сил вокруг соседнего города Соледар. Там бои идут уже давно, но сам факт такой переброски солдат может свидетельствовать о том, что ВСУ вынудили россиян "менять тактику на ходу".

В WSJ подчеркивают, что такие действия России не свидетельствуют о том, что она полностью отказалась от планов оккупировать Бахмут, но страна-агрессор сейчас пытается переосмыслить происходящее на этом направлении.

По информации издания, высокопоставленные украинские военные считают, что оккупанты, отчаявшись добиться результата под Бахмутом, решили прощупать оборону ВСУ под Соледаром - они стремятся объявить о своей победе хотя-бы там.

WSJ напоминает, что бои за Бахмут длятся уже полгода и западных экспертов удивляет то, с каким упорством Россия хочет захватить этот город, поскольку "он не имеет большого стратегического значения". Оккупация города в большей мере повлияет на психологическое состояние войск РФ.