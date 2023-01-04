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ВСУ обстреляли оккупационную комендатуру в Васильевке: потери могут достигать нескольких десятков

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Запорожская область, Среда 04 января 2023 15:26
ВСУ обстреляли оккупационную комендатуру в Васильевке: потери могут достигать нескольких десятков Иллюстративное фото: ВСУ обстреляли оккупационную комендатуру в Васильевке (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные ударили по оккупационной военной комендатуре во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Вражеская военная комендатура в Васильевке - все. Оккупанты жалуются, что сегодня наши защитники на Запорожском направлении "прожарили" военную комендатуру в городе Васильевка. Говорят, что количество "двухсотых" и "трехсотых" достигает нескольких десятков", - написал он.

Тем временем гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил, что было по меньшей мере четыре "прилета тяжелого" в Васильевке. Сначала он написал, что удар пришелся по комендатуре, но потом заявил, что обстрел якобы припал на многоэтажку у комендатуры. По его словам, погибли два человека.

Напомним, недавно украинские военные поразили два пункта дислокации врага. ВСУ ликвидировали и ранили до 260 военнослужащих вооруженных сил России.

Кроме того, 31 декабря был нанесен удар по российской базе во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Там могло быть уничтожено около 400 российских военных, в том числе и мобилизованных.

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