Война в Украине закончится до смерти Путина, - Буданов
Президент России Владимир Путин очень болен, он болеет долго и очень серьезно, однако увидеть победу Украины в войне, которая начала Россия, он успеет еще до своей смерти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью ABC News
На вопрос журналистки, болен ли Путин, Буданов ответил, что российский диктатор болен и уже очень долго. Он также сообщил, что Путин болен раком.
"Мы просто знаем это - от людей, источников", - сказал начальник разведки, вероятно говоря о людях, приближенных к российскому диктатору.
Журналистка также спросила: когда, по мнению Буданова, умрет российский диктатор. На что он ответил, что, по его мнению - очень скоро, добавив, что он на это надеется.
В то же время, начальник ГУР отметил, что он считает, что война в Украине должна закончиться до смерти Путина. Однако отметил, что после смерти диктатора в РФ пройдет трансфер власти.
Напомним, разведка Дании в своем расследовании собрала немало информации, подтверждающей болезнь Путина. В то же время, она считает, что в момент вторжения российского диктатора в Украину на него повлияли лекарства, которые он принимал во время лечения онкологии.
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