Франція пообіцяла танки для ЗСУ, а Буданов розповів про хворобу Путіна: новини за 4 січня
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв українському колезі Володимиру Зеленському розпочати постачання легких танків AMX-10RC для ЗСУ. Тим часом, начальник ГУР Кирило Буданов розповів, що російський диктатор Володимир Путін серйозно хворий.
Більш детально про те, що сталося у середу, 4 січня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- У ГУР розповіли, що в Росії залишилося ракет на 2-3 масованих обстріли. Йдеться саме про високоточну зброю.
- Українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів . Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 108 910 військових.
- Російська Федерація продовжує утримувати 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" у Середземному морі. Їхній загальний залп складає 76 ракет.
- Російський наступ під Бахмутом ще не досяг своєї кульмінацій. На цій ділянці фронту продовжуються активні бої, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
- Цієї весни Україна планує великий контрнаступ. Бойові дії на лінії фронту будуть "найспекотнішими", заявив начальник ГУР Кирило Буданов.
- Росіяни продовжили вести наступ на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також вони проводять мінування місцевості вздовж лівого берега Дніпра.
Макрон пообіцяв Зеленському передати легкі бойові танки Україні
Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час розмови з лідером України Володимиром Зеленським.
При цьому він не розповів подробиці про обсяги та терміни запланованих поставок.
Війна в Україні закінчиться до смерті Путіна, - Буданов
Президент Росії Володимир Путін дуже хворий, він хворіє на рак довго і серйозно, проте побачити перемогу України у війні, яку розпочала Росія, він встигне ще до своєї смерті, зазначив начальник ГУР Кирило Буданов.
"Ми просто знаємо це - від людей, джерел", - сказав начальник розвідки, ймовірно кажучи про людей, наближених до російського диктатора.
ЗСУ обстріляли окупаційну комендатуру у Василівці: втрати можуть досягати кількох десятків
Українські військові вдарили по окупаційній військовій комендатурі у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області.
"Ворожа військова комендатура у Василівці - все. Окупанти скаржаться, що сьогодні наші захисники на Запорізькому напрямку "просмажили" військову комендатуру у місті Василівка. Кажуть, що кількість "двохсотих" і "трьохсотих" досягає кількох десятків", - написав мер Мелітополя Іван Федоров.
Росія могла перейти з Бахмута на Соледар: WSJ дізналася причину
Росія почала перекидати свої основні наступальні сили з-під Бахмута ближче до Соледар на тлі потужного опору українських захисників.
За інформацією WSJ, високопоставлені українські військові вважають, що окупанти, зневірившись добитися результату під Бахмутом, вирішили "прощупати" оборону ЗСУ під Соледаром - вони прагнуть оголосити про свою перемогу хоча б там.
Байден підтвердив наміри США передати Україні БМП Bradley
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України.
"Так", - сказав Байден журналістам на льотному полі в Кентуккі, коли його спитали, чи розглядається можливість передачі Україні бойових машин Bradley.
США готують новий пакет допомоги Україні До нього можуть увійти додаткові HIMARS
Сполучені Штати готують новий пакет воєнної допомоги Україні. До нього можуть увійти додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS, заявив представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.
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