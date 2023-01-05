Франція пообіцяла танки для ЗСУ, а Буданов розповів про хворобу Путіна: новини за 4 січня

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв українському колезі Володимиру Зеленському розпочати постачання легких танків AMX-10RC для ЗСУ. Тим часом, начальник ГУР Кирило Буданов розповів, що російський диктатор Володимир Путін серйозно хворий.

Більш детально про те, що сталося у середу, 4 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Макрон пообіцяв Зеленському передати легкі бойові танки Україні

Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час розмови з лідером України Володимиром Зеленським.

При цьому він не розповів подробиці про обсяги та терміни запланованих поставок.

Війна в Україні закінчиться до смерті Путіна, - Буданов

Президент Росії Володимир Путін дуже хворий, він хворіє на рак довго і серйозно, проте побачити перемогу України у війні, яку розпочала Росія, він встигне ще до своєї смерті, зазначив начальник ГУР Кирило Буданов.

"Ми просто знаємо це - від людей, джерел", - сказав начальник розвідки, ймовірно кажучи про людей, наближених до російського диктатора.

ЗСУ обстріляли окупаційну комендатуру у Василівці: втрати можуть досягати кількох десятків

Українські військові вдарили по окупаційній військовій комендатурі у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області.

"Ворожа військова комендатура у Василівці - все. Окупанти скаржаться, що сьогодні наші захисники на Запорізькому напрямку "просмажили" військову комендатуру у місті Василівка. Кажуть, що кількість "двохсотих" і "трьохсотих" досягає кількох десятків", - написав мер Мелітополя Іван Федоров.

Росія могла перейти з Бахмута на Соледар: WSJ дізналася причину

Росія почала перекидати свої основні наступальні сили з-під Бахмута ближче до Соледар на тлі потужного опору українських захисників.

За інформацією WSJ, високопоставлені українські військові вважають, що окупанти, зневірившись добитися результату під Бахмутом, вирішили "прощупати" оборону ЗСУ під Соледаром - вони прагнуть оголосити про свою перемогу хоча б там.

Байден підтвердив наміри США передати Україні БМП Bradley

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України.

"Так", - сказав Байден журналістам на льотному полі в Кентуккі, коли його спитали, чи розглядається можливість передачі Україні бойових машин Bradley.

США готують новий пакет допомоги Україні До нього можуть увійти додаткові HIMARS

Сполучені Штати готують новий пакет воєнної допомоги Україні. До нього можуть увійти додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS, заявив представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.