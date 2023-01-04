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Россия удерживает в Средиземном море 5 носителей ракет "Калибр", - ВМС

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Среда 04 января 2023 11:41
Россия удерживает в Средиземном море 5 носителей ракет "Калибр", - ВМС Фото: Россия удерживает в Азовском море 5 носителей ракет "Калибр", - ВМС (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает удерживать 5 носителей крылатых ракет "Калибр" в Средиземном море. Их общий залп составляет 76 ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Военно-Морских Сил ВС.

Согласно данным ВСУ, по состоянию на сегодня 4 января:

  • в Черном море на дежурстве находятся 3 вражеских корабля;
  • в Азовском море содержатся 2 корабля;
  • в Средиземном море - 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Также за сутки проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю - 23 корабля, среди которых 5 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю - 18 кораблей, среди которых 6 двигались в направлении пролива Босфор;

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, у России есть крылатых ракеты на 2-3 мощных удара по Украине.

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