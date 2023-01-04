Россия удерживает в Средиземном море 5 носителей ракет "Калибр", - ВМС
Фото: Россия удерживает в Азовском море 5 носителей ракет "Калибр", - ВМС (facebook.com/mod.mil.rus)
Российская Федерация продолжает удерживать 5 носителей крылатых ракет "Калибр" в Средиземном море. Их общий залп составляет 76 ракет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Военно-Морских Сил ВС.
Согласно данным ВСУ, по состоянию на сегодня 4 января:
- в Черном море на дежурстве находятся 3 вражеских корабля;
- в Азовском море содержатся 2 корабля;
- в Средиземном море - 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр".
Также за сутки проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю - 23 корабля, среди которых 5 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю - 18 кораблей, среди которых 6 двигались в направлении пролива Босфор;
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, у России есть крылатых ракеты на 2-3 мощных удара по Украине.
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