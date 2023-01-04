Наступление россиян на Бахмут достигло кульминации? Что говорят военные

Российское наступление под Бахмутом еще не достигло своей кульминаций. На этом участке фронта продолжаются активные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Британская разведка - это мощный институт, и я думаю, что они, наверное, делают этот прогноз с несколько проекцией на будущее. Потому что пока враг очень активен на Бахмутском направлении. В частности, за эти сутки 238 раз нанес (удары - ред.) разными системами огня, танками по всему участку Бахмутского фронта, 22 боестолкновения произошло, враг потерял 142 человека убитыми и 204 ранеными", - сказал военный.

Череватый отметил, что пока на этом участке фронта не фиксируют системное затишье. Однако спикер допускает, что, вероятно, британская разведка делает прогноз на ближайшее будущее.