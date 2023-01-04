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ПВО и почти 109 тысяч оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине

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Украина, Среда 04 января 2023 08:26
ПВО и почти 109 тысяч оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 4 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 4 января, украинские военные ликвидировали за сутки 720 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 108910 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 04.01 ориентировочно составили:

  • личного состава 108 910 (+720) человек ликвидировано,
  • танков - 3038 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6106 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2039 (+6) ед,
  • РСЗО - 424 (+0) ед,
  • средств ПВО - 215 (+1) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 270 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1842 (+3),
  • крылатых ракет – 723 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4745 (+10) ед,
  • специальной техники - 181 (+0).

Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 января отразили 10 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, военные ВСУ отражают вражеские штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также и боями продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово – Кременная. Российские оккупанты опрокидывают подразделения, пытаясь усилить группировку на западе Донецкой области.

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