ПВО и почти 109 тысяч оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине

По данным на утро среды, 4 января, украинские военные ликвидировали за сутки 720 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 108910 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 января отразили 10 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, военные ВСУ отражают вражеские штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также и боями продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово – Кременная. Российские оккупанты опрокидывают подразделения, пытаясь усилить группировку на западе Донецкой области.

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