ПВО и почти 109 тысяч оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине
По данным на утро среды, 4 января, украинские военные ликвидировали за сутки 720 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 108910 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 04.01 ориентировочно составили:
- личного состава 108 910 (+720) человек ликвидировано,
- танков - 3038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6106 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2039 (+6) ед,
- РСЗО - 424 (+0) ед,
- средств ПВО - 215 (+1) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 270 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1842 (+3),
- крылатых ракет – 723 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4745 (+10) ед,
- специальной техники - 181 (+0).
Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 января отразили 10 атак врага в Луганской и Донецкой областях.
Кроме того, военные ВСУ отражают вражеские штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также и боями продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово – Кременная. Российские оккупанты опрокидывают подразделения, пытаясь усилить группировку на западе Донецкой области.
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