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В ГУР рассказали, на сколько массированных обстрелов в России остается ракет

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Киев, Среда 04 января 2023 08:25
В ГУР рассказали, на сколько массированных обстрелов в России остается ракет Фото: Вадим Скибицкий, представитель ГУР Минобороны Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В России осталось ракет на 2-3 массированных обстрела. Речь идет именно о высокоточном оружии.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Речь идет о Х-101, Х-555 и "Калибрах". Есть еще отдельно "Искандеры", то есть баллистические ракеты, но их мы не берем в расчет. Х-101, Х-555 и "Калибры" - это высокоточные ракеты, которые могут применяться на большую дальность. Потому что, например, эффективный радиус применения в Х-22 - 350 километров. Соответственно, они их применяют, но не слишком много", - отметил Скибицкий.

Он объяснил, когда речь идет о возможности 2-3 ударов, подразумевается, что будет примерно 80 ракет во время атаки, но, может, и больше.

"Например, 31 декабря агрессор применил только 20 крылатых ракет, хотя перед этим применяли примерно 70 или даже больше. Так что, говоря о 2-3 ударах, мы имеем в виду именно массированную атаку", - добавил Скибицкий.

Отметим, как недавно рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов, в российских запасах остались еще около 150 ракет, которых может хватить на две массированные атаки по Украине.

При этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что некоторые ракеты, которые Россия использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера.

Напомним, вчера военные допустили, что оккупанты могут готовиться к новой ракетной атаке по Украине, но отметили, что ближайшие 2-3 суток удары пока не угрожают.

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