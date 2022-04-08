Фінляндія вишле двох російських дипломатів
Фото: Фінляндія вишле двох російських дипломатів (pixabay.com)
Фінляндія вишле з країни двох російських дипломатів. Ще одному влада Фінляндії анулює візу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Раніше в п'ятницю президент Фінляндії Саулі Нііністе закликав західні країни надати "максимальну" підтримку Україні в боротьбі Києва проти того, що Росія називає "спецоперацією".
Вже кілька країн ЄС оголосили, що висилають співробітників посольств Росії. Зокрема:
- Італія оголосила персонами нон грата 30 російських дипломатів.
- Данія висилає 15 росіян.
- Франція оголосила, що вишле близько 30 дипломатів.
- Німеччина висилає 40 співробітників посольства РФ.
- Литва наказала покинути країну послу РФ.
- Словаччина зажадала скоротити посольство Росії на 35 осіб.
- Швеція вирішила вислати трьох російських дипломатів;
- Латвія прийняла рішення вислати 13 дипломатів Росії.
- Іспанія вишле близько 25 співробітників посольства РФ.
- ЄС вислав кілька російських дипломатів.
- Естонія висилає 14 дипломатів і закриває консульство в Нарві.
- Словенія скорочує посольство РФ в країні.
- Португалія оголосила персонами нон грата 10 співробітників посольства РФ.
- Румунія оголосила 10 російських дипломатів персонами нон грата.
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