Фінляндія вишле двох російських дипломатів

Фінляндія вишле з країни двох російських дипломатів. Ще одному влада Фінляндії анулює візу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше в п'ятницю президент Фінляндії Саулі Нііністе закликав західні країни надати "максимальну" підтримку Україні в боротьбі Києва проти того, що Росія називає "спецоперацією".

Вже кілька країн ЄС оголосили, що висилають співробітників посольств Росії. Зокрема: