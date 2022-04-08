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Фінляндія вишле двох російських дипломатів

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Гельсінкі, П'ятниця 08 квітня 2022 16:59
Фінляндія вишле двох російських дипломатів Фото: Фінляндія вишле двох російських дипломатів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Фінляндія вишле з країни двох російських дипломатів. Ще одному влада Фінляндії анулює візу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше в п'ятницю президент Фінляндії Саулі Нііністе закликав західні країни надати "максимальну" підтримку Україні в боротьбі Києва проти того, що Росія називає "спецоперацією".

Вже кілька країн ЄС оголосили, що висилають співробітників посольств Росії. Зокрема:

  • Італія оголосила персонами нон грата 30 російських дипломатів.
  • Данія висилає 15 росіян.
  • Франція оголосила, що вишле близько 30 дипломатів.
  • Німеччина висилає 40 співробітників посольства РФ.
  • Литва наказала покинути країну послу РФ.
  • Словаччина зажадала скоротити посольство Росії на 35 осіб.
  • Швеція вирішила вислати трьох російських дипломатів;
  • Латвія прийняла рішення вислати 13 дипломатів Росії.
  • Іспанія вишле близько 25 співробітників посольства РФ.
  • ЄС вислав кілька російських дипломатів.
  • Естонія висилає 14 дипломатів і закриває консульство в Нарві.
  • Словенія скорочує посольство РФ в країні.
  • Португалія оголосила персонами нон грата 10 співробітників посольства РФ.
  • Румунія оголосила 10 російських дипломатів персонами нон грата.

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