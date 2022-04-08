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Финляндия вышлет двух российских дипломатов

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Хельсинки, Пятница 08 апреля 2022 16:59
Финляндия вышлет двух российских дипломатов Фото: Финляндия вышлет двух российских дипломатов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Финляндия вышлет из страны двух российских дипломатов. Еще одному власти Финляндии аннулируют визу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее в пятницу президент Финляндии Саули Ниинисте призвал западные страны оказать "максимальную" поддержку Украине в борьбе Киева против того, что Россия называет "спецоперацией".

Уже несколько стран ЕС объявили, что высылают сотрудников посольств России. В частности:

  • Италия объявила персонами нон грата 30 российских дипломатов.
  • Дания высылает 15 россиян.
  • Франция объявила, что вышлет около 30 дипломатов.
  • Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ.
  • Литва предписала покинуть страну послу РФ.
  • Словакия потребовала сократить посольство России на 35 человек.
  • Швеция решила выслать трех российских дипломатов;
  • Латвия приняла решение выслать 13 дипломатов России.
  • Испания вышлет около 25 сотрудников посольства РФ.
  • ЕС выслал несколько российских дипломатов.
  • Эстония высылает 14 дипломатов и закрывает консульство в Нарве.
  • Словения сокращает посольство РФ в стране.
  • Португалия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства РФ.
  • Румыния объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата.

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