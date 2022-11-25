Европарламент поддержал предоставление Украине 18 млрд евро и обмен пленными: новости за 24 ноября

Война России против Украины: последние новости

Европарламент поддержал предоставление Украине 18 млрд евро помощи

Европарламент одобрил решение о предоставлении Украине 18 млрд евро финансовой помощи в следующем году.

"Через 9 месяцев неизбирательной войны, которую ведет Кремль, наша поддержка Украины только усиливается. Мы не сдвинемся с места", - отметила президент Европейского парламента Роберта Мецола.

Выделение Украине финансовой помощи поддержали 507 депутатов, против - 38, еще 26 европейских политиков воздержались. Теперь решение должны быть одобрены представителями стран-членов Евросоюза.

Украина вернула из плена еще 50 защитников

Сегодня, 24 ноября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись еще 50 украинских защитников.

В частности, Украина вернула 20 нацгвардейцев, 12 военных из Военно-морских сил, 10 бойцов Вооруженных сил Украины, 6 - Госпогранслужбы и 2 - из терробороны.

В ЕС не договорились о предельной цене на российскую нефть

Министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться по поводу установления верхнего предела цены на российскую нефть. Следующая встреча, предположительно, состоится 13 декабря.

Четыре дипломата ЕС сообщили, что министры, собравшиеся в Брюсселе на Энергетический совет, достигли неофициального согласия относительно менее противоречивых элементов пакета Комиссии по энергетическому кризису. При этом они не согласовали дальнейшие действия по так называемому механизму рыночной коррекции.

По словам двух дипломатов, больше всего выступают против предложения Комиссии Бельгия, Испания, Италия, Польша и Греция. Они дали четко понять, что официально не согласятся на более широкий пакет до тех пор, пока не будет решен вопрос ограничения цены на газ.

Зеленский призвал исключить Россию из ОБСЕ

Россию необходимо исключить из состава ОБСЕ, чтобы максимально изолировать агрессора и найти выход из глобальных кризисов.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что многие международные организации пытаются помочь остановить войну в Украине. Однако РФ до сих пор остается членом большинства из них, в том числе и ОБСЕ.

"Я призываю вас сделать все возможное, чтобы ОБСЕ была среди тех, кто реально способен остановить террор и помочь привлечь российских убийц к справедливой ответственности. Если вы можете действовать эффективно на уровне ваших национальных парламентов, то нужно, чтобы могли действовать и парламентские ассамблеи, и не только на уровне словесных осуждений. Я призываю распространить принципиальность и добросовестность на процедурную архитектуру ассамблеи и на ОБСЕ в целом. Пришло время этой реформы", - заявил Зеленский.

Около 10-15 тысяч белорусов готовы принять участие в войне против Украины

Около 10-15 тысяч силовиков Беларуси готовы принять участие в так называемой "спецоперации" РФ. Принять участие в войне против Украины их мотивирует денежное довольствие.

"Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур Республики Беларусь готовы принять участие в "специальной военной операции" РФ. В первую очередь из-за привлекательности высокого денежного довольствия", - заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

ЕС готовит девятый пакет санкций против России

Европейский союз готовит девятый пакет санкций против Российской Федерации. По словам президента Европарламента Урсулы фон дер Ляен, работа идет полным ходом.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы ударить Россию в самое болезненное место, чтобы еще больше притупить ее способность вести войну против Украины, и я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над 9-м пакетом санкций", - заявила Урсула фон дер Ляен во время визита в Финляндию.

Президент Европарламента добавила, что, по ее мнению, уже скоро удастся утвердить глобальное ограничение цен на российскую нефть с G7 и другими основными партнерами.

"Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина (Владимир Путин, президент России, – ред.) и его незаконную и варварскую войну", - сказала она.

Украина и Россия провели переговоры по обмену пленными и экспорту аммиака

Представители Украины и России встретились в Объединенных Арабских Эмиратах на прошлой неделе. Стороны обсудили обмен пленными и возобновление экспорта российского аммиака.

Источники Reuters заявляют, что встреча состоялась 17 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби. Кто представлял Украину и Россию и как закончились переговоры – неизвестно. Не исключено, что на встрече присутствовали представители ООН.

"Они обсудили разрешение России возобновить экспорт аммиака в обмен на обмен пленными, который освободит большое количество украинских и российских пленных", - сообщили источники.

Посол Украины в Турции Василий Боднар в комментарии Reuters подтвердил, что освобождение украинских защитников из плена является частью переговоров по открытию российского экспорта аммиака. Однако дипломат не подтвердил встречу в Абу-Даби.

Ирландия, Румыния и Молдова признали Голодомор геноцидом украинского народа

В парламентах Ирландии и Молдовы официально признали, что Голодомор - геноцид украинского народа.

"Истинно историческое решение Сената Эрена (верхняя палата парламента Ирландии - ред.) признать Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа. Ирландия входит в наши ближайшие друзья, которые не боятся называть вещи своими именами", - сказано в сообщении посольства. .

При этом в парламенте Молдовы проголосовали за декларацию, которой предлагалось признать Голодомор "следствием запланированных мер с намеренным уничтожением оппонентов коммунистического режима и ключевым инструментом политики порабощения тех времен".

Парламент Румынии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Сенаторы и депутаты проголосовали 248 голосами "за" и одним "воздержался" за Декларацию парламента об осуждении умышленного голода 1932-1933 годов в Украине.

Депутат от правящей Национальной либеральной партии Александру Мурару отметил, что Румыния через историческое решение присоединяется к демократическим странам мира, которые признают и берут на себя не только память голода 1932-1933 годов, но и "признание геноцида, систематических действий, прямых, циничных, преступных действий Советского Союза и его руководителей по физическому уничтожению украинской нации".

Зеленский провел очередное заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем рассмотрели ход восстановления энергетической системы страны и обсудили бои в Донецкой области.

"Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, отдельно проинформировали о действиях на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах неприятеля на ближайшее время. Участники заседания проанализировали обеспечение сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода.