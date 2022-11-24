Нацгвардейцы уничтожили вражеский склад боеприпасов в Луганской области (видео)
Украинским артиллеристам удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов и автомобильную технику оккупантов в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.
"Работа аэроразведчиков очень важна на поле боя. Благодаря их мастерству, был обнаружен склад с БК и живая сила противника", - говорится в сообщении.
Как отмечается, склад с БК, автомобильную технику и живую силу противника уничтожили военные 8-го полка им. Богуна Национальной гвардии.
"Дроны - чрезвычайно важный элемент в ведении современной войны. Именно благодаря дронам осуществляется аэроразведка, выявляются позиции врага и приводится огонь артиллерии", - добавили напоследок.
Напомним, что украинские военные смогли уничтожить танк оккупантов. Для этого ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin.
Также недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.
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