Нацгвардейцы уничтожили вражеский склад боеприпасов в Луганской области (видео)

Украинским артиллеристам удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов и автомобильную технику оккупантов в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"Работа аэроразведчиков очень важна на поле боя. Благодаря их мастерству, был обнаружен склад с БК и живая сила противника", - говорится в сообщении.

Как отмечается, склад с БК, автомобильную технику и живую силу противника уничтожили военные 8-го полка им. Богуна Национальной гвардии.

"Дроны - чрезвычайно важный элемент в ведении современной войны. Именно благодаря дронам осуществляется аэроразведка, выявляются позиции врага и приводится огонь артиллерии", - добавили напоследок.