Около 10-15 тысяч белорусов готовы участвовать в войне против Украины, - Генштаб

Около 10-15 тысяч силовиков Беларуси готовы участвовать в так называемой "спецоперации" РФ. Присоединится к войне против Украины их мотивирует денежное обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур Республики Беларусь готовы принять участие в "специальной военной операции" РФ. В первую очередь из-за высокого денежного обеспечения", - заявил Громов.

Напомним, ранее Громов также рассказал, что готовность войск Беларуси самостоятельно вторгнуться в Украину оценивается как низкая.

Напомним, вопреки заявлениям руководства Беларуси якобы "о нежелании участвовать в войне против Украины", Генштаб предупредил, что судя по действиям Вооруженных сил, в том числе и России, Беларусь может готовиться к эскалации.

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