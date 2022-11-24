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Около 10-15 тысяч белорусов готовы участвовать в войне против Украины, - Генштаб

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Киев, Четверг 24 ноября 2022 13:12
Около 10-15 тысяч белорусов готовы участвовать в войне против Украины, - Генштаб Фото: около 10-15 тысяч белорусов готовы принять участие в войне против Украины (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Около 10-15 тысяч силовиков Беларуси готовы участвовать в так называемой "спецоперации" РФ. Присоединится к войне против Украины их мотивирует денежное обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур Республики Беларусь готовы принять участие в "специальной военной операции" РФ. В первую очередь из-за высокого денежного обеспечения", - заявил Громов.

Напомним, ранее Громов также рассказал, что готовность войск Беларуси самостоятельно вторгнуться в Украину оценивается как низкая.

Напомним, вопреки заявлениям руководства Беларуси якобы "о нежелании участвовать в войне против Украины", Генштаб предупредил, что судя по действиям Вооруженных сил, в том числе и России, Беларусь может готовиться к эскалации.

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