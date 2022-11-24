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Румыния признала Голодомор геноцидом украинского народа

Новина українською →
Румыния, Четверг 24 ноября 2022 13:06
Румыния признала Голодомор геноцидом украинского народа Фото: Румыния признала Голодомор геноцидом украинского народа (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Парламент Румынии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Agepress.

Сенаторы и депутаты проголосовали 248 голосами "за" и одним "воздержался" за Декларацию парламента об осуждении умышленного голода 1932-1933 годов в Украине.

Депутат от правящей Национальной либеральной партии Александру Мурару отметил, что Румыния через историческое решение присоединяется к демократическим странам мира, которые признают и берут на себя не только память голода 1932-1933 годов, но и "признание геноцида, систематических действий, прямых, циничных, преступных действий Советского Союза и его руководителей по физическому уничтожению украинской нации".

"Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами Советского Союза. В начале 1930-х годов мужество и решительность украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы. Историки подсчитали, что в начале 1930-х годов состоялось более 4000 восстаний и местных восстаний против коллективизации, налогообложения, террора и насилия со стороны советской власти... Потери человеческих жизней составили около 10 млн жертв. Реальные цифры никогда не будут известны", - сказал он.

В декларации также решительно осуждается аналогичный преступный метод, посредством которого румыны в Бессарабии были подвергнуты намеренному, искусственному голоду с целью принудительной коллективизации в 1946-1947 годах, и выражается поддержка защиты и уважения основных прав и свобод человека.

Ранее Чехия признала Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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