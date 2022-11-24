ВСУ срочно обратились к белорусам: Россия готовит провокации в стране

Российские спецслужбы готовят провокации на объектах критической инфраструктуры Беларуси. При этом Украина не планирует никаких агрессивных действий в чужой стране. ВСУ советуют белорусам следить на подозрительными людьми и транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Вооруженных сил Украины.

В обращении значится, что российские спецслужбы готовят провокации на территории Беларуси, целью которых могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе АЕС "Островец".

Так, сегодня Россия позволяет себе шантажировать весь мир угрозой использования ядерных объектов и технологий, захватывает электростанции, препятствует работе персонала с целью психологического воздействия, демонстрирует обстрелы и отключение систем безопасности Запорожской АЕС.

"Руководству РФ плевать на жизни российских граждан, тем более на жизни белорусов и украинцев. Их методы не новы - террор, запугивания, операции под чужим знаменем. Все это используется с одной целью - любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной - кровью и ненавистью разделить наши народы", - говорится в обращении.

При этом самой Беларуси не нужна российская захватническая война. ВСУ подчеркивает, что безопасность и будущее белорусов в их руках.

Украина советует гражданам республики требовать от руководства неукоснительного соблюдения ст. 8 Конституции, согласно которой Беларусь исключает агрессию со своей территории в отношении других государств.

"Ваше правительство уже частично нарушило Конституцию, позволив военную агрессию РФ против Украины с использованием вашей территории, инфраструктуры и ресурсов. Не позволяйте втягивать себя в войну еще больше", - говорят в ВСУ.

Так, военные советуют белорусам отслеживать подозрительные действия, появление незнакомых подозрительных людей, транспорта вблизи объектов критической инфраструктуры и сообщать о таких фактах правоохранительным органам. Если же они не реагируют - информировать мировую общественность всеми доступными способами.

"Украина, несмотря на обстрелы и наступления российской оккупационной армии с территории Беларуси, не считает вашу страну, тем более ваш народ, врагом. Мы не отвечали ни на одно проявление вооруженной агрессии с вашей территории. Тем более, мы не планируем и не собираемся проводить никаких агрессивных действия на территории Беларуси", - заявляют в ВСУ.

Украина надеется на сильный ответ белорусов на любые провокации.