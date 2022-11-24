Россия готовит войска к обострению на границе, - Громов

Россия готовит свои войска к так называемому "обострению" на российско-украинской границе. Враг распространяет информацию, что это якобы произойдет в период с 23 по 28 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Противник распространяет информацию и готовит свои войска к так называемому возможному "обострению обстановки" на российско-украинской границе с 23 по 28 ноября. При этом им ожидается, что "НАТО и Украина потребуют захватить границы миролюбивой Беларуси и России", - рассказал Громов.

Он обратил внимание, что это напоминает сценарии уже проведенных у белорусов учений в сентябре текущего года.

"На фоне этого российские войска в Белгородской области должны установить минно-взрывное заграждение, чтобы не допустить так называемые "украинские ДРГ". Учитывая это могут быть российские провокации на границе", - добавил Громов.

Напомним, сегодня ВСУ обратились к белорусам с предупреждением: российские спецслужбы готовят провокации на объектах критической инфраструктуры Беларуси.

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