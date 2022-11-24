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Минус 310 оккупантов и 50 ракет: Генштаб обновил потери РФ

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Украина, Четверг 24 ноября 2022 10:36
Минус 310 оккупантов и 50 ракет: Генштаб обновил потери РФ Фото: ВСУ за сутки ликвидировали еще 310 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 85 720 своих военных. Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 310 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 24 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 85720 (+310) человек ликвидировано,
  • танков - 2898 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 58397 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 1889 (+2) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1547 (+10),
  • крылатые ракеты - 531 (+51),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4400 (+4) ед,
  • специальная техника - 161 (+0).

Напомним, по данным разведки, Россия может готовить очередную ракетную атаку. На подготовку уйдет около недели.

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