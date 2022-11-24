Минус 310 оккупантов и 50 ракет: Генштаб обновил потери РФ
Фото: ВСУ за сутки ликвидировали еще 310 российских оккупантов (Getty Images)
Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 85 720 своих военных. Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 310 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 24 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 85720 (+310) человек ликвидировано,
- танков - 2898 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 58397 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 1889 (+2) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1547 (+10),
- крылатые ракеты - 531 (+51),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4400 (+4) ед,
- специальная техника - 161 (+0).
Напомним, по данным разведки, Россия может готовить очередную ракетную атаку. На подготовку уйдет около недели.
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