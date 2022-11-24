Минус 310 оккупантов и 50 ракет: Генштаб обновил потери РФ

Фото: ВСУ за сутки ликвидировали еще 310 российских оккупантов (Getty Images)

Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 85 720 своих военных. Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 310 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 24 ноября ориентировочно составили: личного состава - около 85720 (+310) человек ликвидировано,

танков - 2898 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 58397 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1889 (+2) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1547 (+10),

крылатые ракеты - 531 (+51),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4400 (+4) ед,

специальная техника - 161 (+0).