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Даже возвращают пенсионеров. Западные компании увеличивают производство оружия, - WSJ

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Вашингтон, Четверг 24 ноября 2022 18:22
Даже возвращают пенсионеров. Западные компании увеличивают производство оружия, - WSJ Фото: для увеличения выпуска ЗРК Stinger в США вернули на работу пенсионеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Raytheon Technologies в Соединенных Штатах вернула на работу на свой сборочный завод пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Такой шаг связан с желанием американского производителя вооружения нарастить количество выпускаемых зенитных ракетных комплексов Stinger.

Компания L3Harris Technologies, получившая заказы на оборудование для Украины на сумму 200 млн долларов, извлекает компьютерные чипы из старых радиоприемников, чтобы сделать новые средства связи и не сорвать заявленные сроки.

Корпорация Lockheed Martin удваивает производство противотанковых ракет Javelin, которые она производит совместно с Raytheon, а также на 60% увеличивает производство ракетных установок Himars и ракет GMLRS.

Компания Saab также расширила свои производственные мощности в последние годы на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией. Помимо добавления 500 новых сотрудников по всему миру, компания инвестирует в новые производственные технологии для повышения эффективности.

Немецкая компания Rheinmetall удвоила годовой объем производства боеприпасов для танков с примерно 70 000 до 140 000 единиц в год. В этом году компания также производит 110 000 снарядов для артиллерии по сравнению с 70 000 в прошлом году. Кроме того, немецкий производитель увеличил выпуск патронов среднего калибра с 1,2 млн до 2,2 млн в год.

Ранее мы писали, что США намерены увеличить производство реактивных систем залпового огня, а также поставляемых Украине комплексов Stinger и Javelin.

Напомним, ранее мы сообщали, что США намерены закупить около 1800 систем Javelin, часть из которых передадут Украине.

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