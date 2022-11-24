Ирландия и Молдова признали Голодомор геноцидом украинского народа

В парламентах Ирландии и Молдовы официально признали, что Голодомор является геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Ирландии в Twitter и NewsMaker .

"Поистине историческое решение Сената Эрена (верхняя палата парламента Ирландии - ред.) признать Голодомор 1932-33 годов на Украине геноцидом украинского народа. Ирландия входит в число наших самых близких друзей, которые не боятся называть вещи своими именами", - сказано в сообщении посольства в Ирландии.

При этом в парламенте Молдовы проголосовали за декларацию, которой предлагалось признать Голодомор "следствием запланированных мер с умышленным намерением истребить оппонентов коммунстического режима и ключевым инструментом политики порабощения тех времен".