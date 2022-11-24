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"Настало время реформы". Зеленский призвал исключить Россию из ОБСЕ

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Варшава, Четверг 24 ноября 2022 15:21
"Настало время реформы". Зеленский призвал исключить Россию из ОБСЕ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россию необходимо исключить из состава ОБСЕ, чтобы максимально изолировать агрессора и найти выход из глобальных кризисов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Глава государства заявил, что многие международные организации пытаются помочь остановить войну в Украине. Однако РФ до сих пор остается членом большинства из них, в том числе и ОБСЕ.

"Я призываю вас сделать все возможное, чтобы ОБСЕ была среди тех, кто реально способен остановить террор и помочь привлечь российских убийц к справедливой ответственности. Если вы можете действовать эффективно на уровне ваших национальных парламентов, то нужно, чтобы могли действовать и парламентские ассамблеи, и не только на уровне словесных осуждений. Я призываю распространить принципиальность и добросовестность на процедурную архитектуру ассамблеи и на ОБСЕ в целом. Пришло время этой реформы", - заявил Зеленский.

При этом президент назвал войну, развязанную Россией против Украины, "тестом для любой международной организации".

"Россия не читает писем о мире и не слушает заявлений о Хельсинкских принципах. Россия не считает, что наличие любого совета в Европе является ценностью. Россия не уважает Красный Крест и не будет прислушиваться лишь к тому, что какая-либо организация работает более ста лет" , - добавил гарант.

Напомним, вчера Европарламент одобрил резолюцию о признании России спонсором терроризма.

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