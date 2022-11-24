Европарламент поддержал предоставление Украине 18 млрд евро помощи
Европарламент одобрил решение о предоставлении Украине 18 млрд евро финансовой помощи в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европарламента Роберту Мецолу в Twitter.
По ее словам, европейские парламентарии приняли решение рекордно быстро.
"Через 9 месяцев неизбирательной войны, которую ведет Кремль, наша поддержка Украины только усиливается. Мы не сдвинемся с места", - отметила она.
Выделение Украине финансовой помощи поддержали 507 депутатов, против - 38, еще 26 европейских политиков воздержались. Теперь решение должны одобрить представителями стран-членов Евросоюза.
Напомним, Еврокомиссия ранее анонсировала пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.