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ЕС готовит девятый пакет санкций против России, - президент Еврокомиссии

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Четверг 24 ноября 2022 12:44
ЕС готовит девятый пакет санкций против России, - президент Еврокомиссии Фото: ЕС готовит девятый пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз готовит девятый пакет санкций против Российской Федерации. По словам президента Европарламента Урсулы фон дер Ляен, работа идет полным ходом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы ударить Россию в самое болезненное место, чтобы еще больше притупить ее способность вести войну против Украины, и я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над 9-м пакетом санкций", - заявила Урсула фон дер Ляен во время визита в Финляндию.

Президент Европарламента добавила, что, по ее мнению, уже скоро удастся утвердить глобальное ограничение цен на российскую нефть с G7 и другими основными партнерами.

"Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина (Владимир Путин, президент России, – ред.) и его незаконную и варварскую войну", - сказала она.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма.

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