ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму

Новость на русском →
Мюнхен, Субота 19 лютого 2022 16:59
Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський ініціював консультації з приводу Будапештського меморандуму. Цей документ мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерного потенціалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента на Мюнхенській конференції з безпеки.

"За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає, безпеки немає також. Немає і частини території нашої держави, а головне - немає мільйонів наших громадян", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки та миру в Україні.

"З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Тричі та безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я робитиму це востаннє. Я ініціюю проведення консультацій в рамках Будапештського меморандуму", - оголосив він.

Якщо консультації щодо Будапештського меморандуму не відбудуться або не принесуть бажаного результату, то, як сказав президент, Україна вважатиме, що він не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів.

Будапештський меморандум підписали Україна, США, Британія та Росія 5 грудня 1994. Україна була представлена тодішнім президентом Леонідом Кучмою.

Нагадаємо, Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки оголосив, що Україна хоче миру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Великобританія
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі