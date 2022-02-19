Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму

Президент України Володимир Зеленський ініціював консультації з приводу Будапештського меморандуму. Цей документ мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерного потенціалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента на Мюнхенській конференції з безпеки.

"За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає, безпеки немає також. Немає і частини території нашої держави, а головне - немає мільйонів наших громадян", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки та миру в Україні.

"З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Тричі та безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я робитиму це востаннє. Я ініціюю проведення консультацій в рамках Будапештського меморандуму", - оголосив він.

Якщо консультації щодо Будапештського меморандуму не відбудуться або не принесуть бажаного результату, то, як сказав президент, Україна вважатиме, що він не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів.

Будапештський меморандум підписали Україна, США, Британія та Росія 5 грудня 1994. Україна була представлена тодішнім президентом Леонідом Кучмою.