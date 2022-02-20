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Сьогодні жодного ударного угрупування Росії біля України немає, - Резніков

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Неділя 20 лютого 2022 20:44
Сьогодні жодного ударного угрупування Росії біля України немає, - Резніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Wikipedia)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що недоречно говорити про повномасштабне вторгнення з боку Російської Федерації протягом найближчих днів. Агресор не сформував ударні угрупування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова в "ТСН.Тиждень"

"Сьогодні, станом на цю годину, ударного угрупування з боку РФ в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що буде завтра чи післязавтра напад, на мій погляд, недоречно", - Резніков

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці того, що відбувалося на Донбасі на цих вихідних на тлі загострення ситуації.

Тим часом президенти Російської Федерації та Франції Володимир Путін й Еммануель Макрон домовились про засідання ТКГ в найближчі години.

Також РБК-Україна писало й про телефонну розмову президента України Володимира Зеленського з Емманюелем Макроном.

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Російська Федерація Україна Олексій Резніков
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