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Будапештський меморандум не має юридичних зобов'язань, - Фельдгузен

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Київ, Субота 19 лютого 2022 18:29
Будапештський меморандум не має юридичних зобов'язань, - Фельдгузен Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Будапештський меморандум, згідно з яким ядерні держави виступають гарантами територіальної цілісності України, не має юридичних зобов'язань. Але західні партнери мають робити все, щоб уникнути війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького посла Анкі Фельдгузен в ефірі "Україна 24".

"Будапештський меморандум - це, дійсно, формат без юридичних зобов'язань рамках міжнародного права. Але я думаю, що зараз треба пробувати все, щоб уникнути війни", - зазначила вона.

Що таке Будапештський меморандум

Цей меморандум від 1994 року є міждержавним документом щодо гарантій безпеки для України в обмін на приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Відповідно до взятих на себе зобов'язань, Київ передав свою ядерну зброю Росії.

Окрім України та Росії підписантами виступили Велика Британія та США.

Нагадаємо, на тлі загострення на Донбасі президент України Володимир Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму. За його словами, Київ з 2014 року тричі намагався їх скликати, але всі три рази не увінчалися успіхами.

Крім того, Зеленський знову запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися.

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