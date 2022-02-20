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Олімпіада в Пекіні завершилася, Україна посіла 25 місце

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Пекін, Неділя 20 лютого 2022 11:07
Олімпіада в Пекіні завершилася, Україна посіла 25 місце Фото: Україна завершила Олімпіаду на 25-му місці завдяки Олександру Абраменку (facebook.com/olympicua)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 20 лютого 2022 року, завершилася зимова Олімпіада-2022 в Пекіні. Україна з однією срібною медаллю замикає топ-25 медального заліку серед 91 країни, які брали участь у змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійських ігор.

Лідером медального заліку за підсумками Олімпіади стала Норвегія, в активі якої 16 золотих, 8 срібних і 13 бронзових медалей. На другому місці - Німеччина (12-10-5), на третьому - Китай (9-4-2). На четвертому місці - США (8-9-7), на п'ятому - Швеція (8-5-5).

Україна завершила Олімпіаду на 25-му місці в медальному заліку завдяки срібній медалі фрістайліста Олександра Абраменка. На минулих іграх у Пхенчхані українська збірна була 22-ю.

Церемонія закриття ХХIV Олімпіади в Пекіні пройде сьогодні, початок о 14:00 за Києвом.

Нагадаємо, сьогодні збірна Фінляндія з хокею обіграла росіян і взяла "золото" Олімпіади.

Українські лижниці брали участь в останній гонці в Пекіні, але фінішували далеко від п'єдесталу.

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