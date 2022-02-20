Під обстрілом окупантів. Як пройшли вихідні на Донбасі: що потрібно знати

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі продовжується ескалація військового конфлікту. Бойовики не припиняли своїх обстрілів навіть на вихідних.

19 лютого

Ситуація на Донбасі

Бойовики 136 разів порушували "тишу", з них 116 - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Двоє військових загинули, четверо поранені. Ще один військовий отримав бойове травмування.

Під обстрілами постраждали двоє рятувальників з ДСНС.

Окупанти оголосили "загальну мобілізацію" в ОРДЛО.

КПВВ "Щастя" тричі потрапляв під обстріл бойовиків.

Росія звинуватила Україну у двох обстрілах території Ростовської області.

Нардепи, глава МВС та група українських й іноземних журналістів потрапили під ворожий обстріл.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що армія не дозволить бойовикам безкарно обстрілювати українські позиції.

Розвідка назвала декілька десятків промислових об'єктів в ОРДЛО, які бойовики можуть використати для терактів.

Бойовики ввели ліміт видачі готівкових коштів в ОРДО.

Україна та світ

Росія зірвала засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

TikTok заблокувала аккаунт "РИА Новости" через відео з ватажками бойовиків "ЛДНР".

Глава МЗС Дмитро Кулеба взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де закликав ЄС та США вже зараз ввести санкції проти Росії, а не чекати "символічного кроку" з боку російської сторони.

Кулеба взяв участь у саміті G7. "Велика сімка" у своїй підсумковій заяві закликала РФ до деескалації ситуації та пригрозила санкціями.

Генсек ОДКБ не виключив введення "миротворців" в ОРДЛО, але лише з волі України.

Канада передала Україні кулемети, стрілецьку зброю та іншу військову допомогу.

Президенти України та Франції обговорили ситуацію на Донбасі та на кордонах з РФ.

Євросоюз засудив загострення ситуації на Донбасі та обстріли цивільного населення з боку окупантів.

Британія пригрозила заборонити в'їзд російським олігархам у разі нападу РФ на Україну.

Прем'єр Польщі запропонував відмовитися не лише від російського газопроводу "Північний потік-2", але й від "Північного потоку-1".

Кулеба закликав так звану "трійку ОБСЄ" - глав МЗС Польщі, Північної Македонії та Швеції - терміново приїхати в Україну.

20 лютого

Ситуація на Донбасі

Станом на 17:00 бойовики 53 рази порушували "тишу", у 50 випадках застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

В результаті обстрілів постраждав український військовий.

Через ворожі обстріли командувач ООС зупинив роботу КПВВ "Щастя".

СБУ посилила контррозвідку і готова реагувати на дестабілізацію в Україні.

Під обстрілом бойовиків опинився "ЗІЛ" української сторони Спільного центру контролю та координації, ніхто не постраждав.

Через "мобілізацію" окупований Луганськ може опинитися без мобільного зв'язку та інтернету.

Бойовики почали примусово забирати до своїх лав етнічних греків, які проживають на окупованій території.

Окупанти примусово "мобілізують" неповнолітніх мешканців ОРДЛО.

Україна закликала провести міжнародне розслідування "обстрілів" Ростовської області Росії.

У Донецьку прогримів вибух, але що саме здетонувало невідомо.

Розвідка дізналася, що бойовики готують фейк по обстріл окупованої території з українського безпілотника.

Україна та світ

Прем'єр Британії Боріс Джонсон заявив, що план Росії щодо вторгнення в Україну вже почав "певним чином" реалізовуватися.

Кремль заявив, що напруженість довкола України досягла максимуму і "будь-яка іскра може призвести до непоправного".

Президент Франції зателефонував лідерам РФ та України. Париж, Київ та Москва домовилися якнайшвидше організувати засідання ТКГ.

Глава Євроради заявив, що ЄС не може постійно пропонувати "оливову гілку" Росії.

Кремль звинуватив Україну у небажанні виконувати мінські угоди, бо українська сторона відмовляється від переговорів з "ЛДНР".

Держсекретар США заявив, що американський президент готовий у будь-який момент зустрітися з лідером Росії.

Росія та Білорусь вирішили продовжити спільні військові навчання поблизу кордонів України.

Нідерланди вирішили перенести своє посольство з Києва у Львів.

Польща скликала спеціальне засідання ОБСЄ щодо ситуації в Україні.

Що говорять загалом про ситуацію

Весь світ занепокоєний загостренням ситуації на сході України. Західні країни побоюються, що це початок реалізації плану Кремля щодо нового акту агресії щодо України. Водночас українська влада закликає громадян не піддаватися паніці та довіряти Збройним силам.

Сполучені Штати вважають, що президент РФ Володимир Путін вже ухвалив рішення щодо нового нападу на Україну, але, як заявив держсекретар Ентоні Блінкен, поки не пішли танки, Вашингтон готовий до діалогу з Росією.

Українська сторона запевняє, що жодних наступальних операцій українськими військовими на Донбасі не планується. Збройні сили дотримуються режиму припинення вогню та не піддаються на провокації.

Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки

Президент Володимир Зеленський вчора взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки, хоч, як повідомляли американські ЗМІ, Білий дім йому нібито радив утриматися від цієї поїздки.

У своєму виступі Зеленський розкритикував Захід за продовження політики умиротворення щодо Росії та закликав зайняти більш сувору позицію, зокрема ввести антиросійські санкції зараз, а не чекати нової агресії Кремля.

Також глава держави ініціював консультації щодо гарантій безпеки України за Будапештським меморандумом. Якщо консультації не відбудуться або не матимуть результатів, то Україна вважатиме, що цей документ не діє.

Крім того, Зеленський заявив, що не знає намірів російського президента Путіна, тому хоче з ним зустрітися, щоб про все поговорити.