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Болгарія підписала декларацію про європерспективу України. Таких країн вже 8

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Мюнхен, Неділя 20 лютого 2022 13:51
Болгарія підписала декларацію про європерспективу України. Таких країн вже 8 Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Болгарія підписала декларацію про європейську перспективу України. Таким чином, вже вісім країн-учасниць Євросоюзу підтримали вступ Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За його словами, напередодні на полях Мюнхенської конференції президент України Володимир Зеленський зустрівся з болгарським прем'єром.

"З ним він підписав декларацію про підтримку Болгарією про підтримку європейської перспективи України. Це вже восьма така декларація, тобто практично третина членів ЄС офіційно підтвердили європейську перспективу України", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що у ЄС поки немає дати вступу України, на сьогодні опрацьовується потенціал Угоди про асоціацію.

У числі країн-підписантів декларації також є Словенія, Хорватія, Словаччина та Польща,

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