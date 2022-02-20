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План вторгнення Росії в деякому сенсі вже почав реалізовуватися, - Джонсон

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Лондон, Неділя 20 лютого 2022 12:07
План вторгнення Росії в деякому сенсі вже почав реалізовуватися, - Джонсон Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон впевнений, що план вторгнення Росії в Україну вже почав в деякому сенсі реалізовуватися. На його думку, це може свідчити про майбутню найбільшу війну в Європі з 1945 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для BBC.

За його словами, є всі ознаки того, що російське вторгнення в Україну є неминучим.

"Справа в тому, що за всіма ознаками план вже в якомусь сенсі почався", - зазначив Джонсон.

Він підкреслив, що президент США Джо Байден попередив західних лідерів про те, що російські війська планують вторгнутися не тільки з Донбасу, але й з Білорусі і піти на Київ.

"Боюся, план, який ми бачимо, призначений для чогось, що може стати дійсно найбільшою війною в Європі з 1945 року з точки зору масштабу", - додав Джонсон.

Нагадаємо, вчора Джонсон закликав Захід зупинити президента Росії Володимира Путіна і запобігти вторгненню до України.

Служба безпеки України на тлі загострення на Донбасі і загрози російського вторгнення посилила контррозвідку і готова реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.

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Борис Джонсон Вторгнення Росії до України
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